Berrettini-Fonseca oggi in tv | orario canale e diretta streaming Coppa Davis 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Matteose la vedrà contro Joaonel primo incontro di singolare di Italia-Brasile, confronto della fase a gironi di. Torna a vestire la maglia azzurra l’ex finalista di Wimbledon, che dopo aver fatto il tifoso lo scorso anno a Malaga ora vuole riportare la sua Italia di nuovo alle Finals, ma questa volta da protagonista. Filippo Volandri si affida a lui come secondo singolarista in una sfida molto ostica contro il giovane talento classe ’06 che un po’ di timore lo incute senza dubbio. SEGUI LALIVE PROGRAMMA E COPERTURA TV RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO I due giocatori scenderanno in campo, mercoledì 11 settembre, come primo incontro dalle ore 15:00. Latelevisiva è affidata a Sky Sport, che monitora la fase a gironi dellamediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).