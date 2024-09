Benzinai tregua col governo | si torna al tavolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) È solo una fragile, con l’impegno a rivedersi entro la settimana e raggiungere un accordo. Per ora l’unico punto fermo è che la riforma della rete di distribuzione, prevista nel decreto stoppato sul filo di lana nell’ultimo Consiglio dei ministri, dovrà essere profondamente ritoccata. Tanto che ieri, al termine delconvocato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, i sindacati di categoria non hanno deposto l’arma dello sciopero. E, chi ha partecipato all’incontro, parla di nervi tesi e parole sopra i toni. La nuova riunione convocata dal Mimit sarà però più ristretta, per affrontare in maniera tecnica, punto per punto, tutti i temi oggetto della riforma, con l’obiettivo di giungere a una conclusione "entro i prossimi dieci giorni".