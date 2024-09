Ascolti tv del 10 settembre Temptation Island torna e si scontra con I leoni di Sicilia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo il clamoroso successo della scorsa estate, Canale 5 vuole di nuovo il podio deglicon la versione autunnale di, sempre condotto da Filippo Bisciglia. A luglioaveva messo in crisi Alberto Angela e la sua trasmissione Noos. E così Rai 1 corre ai ripari, trasmettendo la prima puntata della serie Idicon Miriam Leone e Michele Riondino. Una sontuosa epopea in costume che ripercorre la storia dei Florio, una famiglia di imprenditori che nelladell’800 costruisce un impero commerciale diventando una delle più influenti d’Italia, con uno stile al contempo convenzionale e innovativo. Idiè stato premiato con i Nastri D’Argento 2024 per la Migliore Serie Drama e per il Miglior Attore Protagonista. Su Rai 2 sonoti Ciro Priello e Fabio Balsamo con The Floor – Ne rimarrà uno solo.