Addio Luca Giurato il giornalista e conduttore televisivo aveva 84 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 settembre 2024 – È scomparso oggi, all’età di 84, notoitaliano.è deceduto improvvisamente a causa di un infarto fulminante mentre si trovava a Santa Marinella per trascorrere gli ultimi giorni d’estate insieme alla moglie Daniela Vergara. La notizia è stata confermata dalla stessa Vergara, visibilmente commossa, in un’intervista all’agenzia Adnkronos. “Eravamo qui per goderci l’ultimo scorcio di estate”, ha dichiarato la moglie in lacrime, ricordando i momenti felici che stavano vivendo prima della tragedia. Una carriera tra giornalismo e televisione Nato a Roma il 27 dicembre 1939,ha rappresentato una figura importante nel panorama dell’informazione italiana. Dopo aver conseguito la laurea in Lettere presso l’Università di Roma, si è dedicato al giornalismo, entrando in RAI negli’70.