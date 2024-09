33enne muore a causa del troppo traffico Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Singh Jagroop, un uomo di 33 anni di origine indiana residente in provincia di Treviso, è morto tragicamente il 10 settembre mentre cercava di raggiungere il pronto soccorso di Oderzo. Singh aveva iniziato a sentire forti dolori al petto nel pomeriggio, e il suo medico di base, preoccupato per la gravità dei sintomi, gli aveva consigliato di recarsi immediatamente in ospedale per esami urgenti. Accompagnato da suo zio, Singh si è trovato bloccato nelintenso sulla strada Postumia.Leggi anche: Moto contro auto: Alessandroa 39 anni. 15 anni fa finì in coma dopo un incidente Mentre l’auto era intrappolata nel, le condizioni di Singh sono peggiorate drasticamente. Intorno alle 17:10, ha perso conoscenza. Lo zio, disperato, ha chiamato il 118, ma era impossibile procedere rapidamente adell’ingorgo.