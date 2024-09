X Factor 2024 arriva su Sky | quando in tv conduttrice giudici e tutto sulla nuova stagione

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 10 settembre 2024)pronto per ladi X, che da giovedì 12 settembre torna su Sky e in streaming su NOW. Inizia così laedizione della grande festa della musica con un’edizione attesissima e piena di sorprese, che questa mattina è stata presentata in conferenza stampa alla Stazione Centrale di Milano. Xsu Sky:in tv Tanti volti nuovi che saliranno sul palco dell’edizionedello show Sky Original prodotto da Fremantle, che vedrà il suo culmine con la finalissima, che per la prima volta nella storia internazionale del format si svolgerà in esterna, nella meravigliosa Piazza delPlebiscito a Napoli. Un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli, ricco di ospiti e spettacolo, in uno dei luoghi architettonici e artistici più amati e visitati del Paese.