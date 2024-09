Vuole pensarci | Maria Rosaria Boccia dà forfait alla Berlinguer? Giallo in diretta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) "Voleva spiegare la sua verità ma ora attende che il ministro (Sangiuliano, ndr) spieghi come sono andate davvero le cose perché quanto da lui detto non corrisponderebbe a come sarebbero andate le cose": Biancaapre la sua trasmissione, È sempre cartabianca su Rete 4, rivelando che la tanto attesa intervista a, protagonista del caso che ha coinvolto il ministero della Cultura, potrebbe non andare in onda. "Lei - ha spiegato la conduttrice - ha fatto saperenostra redazione cheprima di parlare e ha chiesto di spostare l'intervista". E ancora: "Non sappiamo se verrà o no, questo è ciò che ci ha riferito".