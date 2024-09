Volto storico di Amici apre ad un ritorno | Io ci sono

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 10 settembre 2024) Praticamente tutti gli ex professori diconservano uno splendido ricordo del talent e molti di loro sianche detti disponibili a tornare a lavorare per il programma mariano. C’è undel talent che ha addirittura fatto un appello alla De Filippi, un’ex insegnante si è detta prontissima ad un eventuale comeback. Fioretta Mari, prof di dizione e recitazione dal 2002 al 2009, per ben otto edizioni diha aiutato i ragazzi di tutte le categorie (un tempo anche i cantanti e i ballerini dovevano recitare). Ildiha dichiarato sul settimanale Nuovo che quelli adstati gli anni più belli della sua vita: “Fammi tornare ad, posso dare tanto ai tuoi giovani artisti. Se la mia adorata Maria mi chiamasse iosempre a disposizione, io ci. Capisco che abbiano dovuto eliminare la categoria attori perché non aveva grande fortuna.