Un antitodo per la responsabilità etica nell’IA

(Di martedì 10 settembre 2024) Nel 2014, Nick Bilton, editorialista del New York Times così si esprimeva sui rischi della IA: “Gli sconvolgimenti dell’IA possono intensificarsi rapidamente e diventare più spaventosi e persino catastrofici. Immaginate come un robot medico, originariamente programmato per curare il cancro, potrebbe concludere che il modo migliore per cancellare il cancro è sterminare gli umani che sono genmente inclini alla malattia”. Dopo 10 anni, con l’avvento delle GenAI, dimostrazione delle potenzialità che le intelligenze artificiali stanno mettendo in campo e possono esprimere, questa frase sembrerebbe essere ancora più inquietante. Eppure, come in ogni opera dell’uomo, è necessario analizzare in maniera obiettiva e lucida, quali sono i benefici del suo utilizzo, i rischi e, da qui chiedersi quali sono i risvolti e leetiche che ne derivano.