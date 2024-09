Tre morti in un casolare a Perugia | sono un uomo la moglie e la figlia È strage in famiglia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Tre cadaveri, unainstati scoperti in una Fratticiola Selvatica, zona periferica di. I corpidi un, lae la: l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è quella di unafamiliare, con un duplice omicidio e il conseguente suicidio dell’autore. L’era un 65enne, mentre laaveva cinque anni in meno e laera una 40enne. Non è chiara al momento la dinamica né è noto chi abbia dato l’allarme che ha portato alla scoperta dei tre cadaveri da parte della polizia. Si sa solo che le vittimestate uccise a colpi di fucile. Sul posto, una zona di campagna piuttosto isolata e raggiungibile da una stretta strada bianca, c’è il reparto Scientifica e la Squadra mobile per effettuare i rilievi che daranno il via alle indagini degli investigatori coordinati dalla procura perugina.