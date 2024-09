Tragedia a Palermo | giovane si suicida dopo il coming out La lettera d’addio fa riflettere

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di martedì 10 settembre 2024), dove undi 33 anni si è tolto la vita a causa del profondo disagio legato alla sua omosessualità. Nella sua, il ragazzo ha fattoout, chiedendo perdono per non essere riuscito ad amare una donna. La famiglia e il fidanzato hanno deciso di rendere pubblica la sua storia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul drammatico clima di discriminazione che ancora affligge la comunità LGBT+ in molte parti d’Italia, compreso il capoluogo siciliano. La straziantedel ragazzo gayIl ragazzo gay morto, nellalasciata prima di togliersi la vita, ha scritto: “Scusatemi se non sono riuscito ad amare una donna né ad amare bene un uomo per via della mia paura”.