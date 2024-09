Terna | operazioni su azioni proprie

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 10 settembre 2024): comunica di aver acquistato delle– Rete Elettrica Nazionale Società per(Codice LEI 8156009E94ED54DE7C31) comunica di aver acquistato sul Mercato Euronext Milano, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto dideliberata dall’Assemblea del 10 maggio 2024, nel periodo dal 04/09/2024 al 06/09/2024, n. 167.000ordinarie (pari allo 0,008% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di Euro 7,9363 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 1.325.354,60. L’operazione fa seguito a quanto comunicato lo scorso 3 settembre circa l’avvio di un programma di acquisto dia servizio del Piano Performance Share 2024-2028, nell’ambito della richiamata deliberazione assembleare. Gli acquisti sono stati effettuati per il tramite dell’intermediario BNP PARIBAS SA (codice LEI 969500UP76J52A9OXU27).