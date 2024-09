Sinner vince US Open Slam a metà con Alcaraz | inizia nuova era

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – Jannikrà almeno 10 titoli dello. Parola di Martina Navratilova, che incorona l’azzurro, numero 1 del mondo, dopo il trionfo negli US, 23 anni, ha conquistato il secondo titolo in un major dopo l’exploit agli Australianad inizio stagione. L’altoatesino ha vinto mezzo, l’altraè finita nella bacheca di Carlos: lo spagnolo 21enne ha trionfato al Roland Garros e a Wimbledon, portando a 4 il proprio bottino major che comprende anche l’US2022 e Wimbledon 2023. Dopo 20 anni, sembra al tramonto l’era dei big three: Roger Federer si è ritirato, Rafa Nadal è alle prese con problemi fisici e Novak Djokovic appare sazio dopo aver conquistato l’oro olimpico. I 3 totem hanno vinto 66 degli 84 titoliin palio dal 2003 al 2023. Ora, sembra essersi aperta unaera con una rivalità tutta da scrivere.