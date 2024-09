Serie D Fosso e samba con il Teramo vittoria che fa girare la testa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) "Chi ben comincia è a metà dell’opera". Non sarà come dice l’antico detto ma di certo partire bene crea entusiasmo e fiducia nei propri mezzi. Dopo aver battuto in Coppa la settimana precedente l’Imolese (2-1), domenica ilmbrone contro il quotatosi è ripetuto con un rotondo e meritato risultato (4-1). "Abbiamo dato continuità alla buona prestazione di domenica scorsa in Coppa – commenta il giorno dopo mister Michele Fucili – e soprattutto nel primo tempo abbiamo interpretato bene la gara andando in vantaggio ma abbiamo subito il pareggio in modo sfortunato su calcio di rigore. Nel secondo tempo è partito meglio ilma è stato lesto Casolla ad approfittare dell’indecisione della difesa teramana e andando in vantaggio siamo stati bravi a chiudere la partita e a gestire il finale con ordine e personalità.