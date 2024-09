Scuole tanti cantieri Iti completato in anticipo | in arrivo nuove palestre per Aeronautico e ‘Artusi’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Forlì, 10 settembre 2024 – Negli ultimi anni, lesuperiori forlivesi sono state oggetto di numerosi interventi di manutenzione e adeguamento strutturale, frutto di un processo di pianificazione condiviso tra la Provincia, i dirigenti scolastici e l’Ufficio scolastico territoriale. Valentina Ancarani, vicepresidente provinciale con delega all’edilizia scolastica, coordina e supervisiona l’andamento deiin corso: "Da qualche anno, subito dopo la chiusura delle iscrizioni, tra fine gennaio e febbraio, organizziamo una riunione con i dirigenti scolastici per avere un quadro delleimmatricolazioni. Sulla base di queste informazioni raccogliamo il fabbisogno per l’anno successivo. Per l’anno scolastico 2024-25 non è stato necessario creare o convertire spazi didattici aggiuntivi".