Rifiuti smaltiti illecitamente nella Terra dei Fuochi

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAutorizzato alla raccolta di metalli, secondo l’accusa, raccoglievadi diversa tipologia da persone non iscritte nell’albo dei gestori ambientali, e li smaltiva, accumulando così un importante guadagno non dichiarato e facendo risparmiare sostanziosi costi leciti di smaltimento a centinaia di aziende. È quanto contestato ad un’azienda didi Villa Literno, comune del Casertano situato in pienadei, che i carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico hanno sequestrato su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord.