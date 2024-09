Qui Recanati C’è preoccupazione per i tre gol al passivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) A livello di consuntivo la prima giornata per la Recanatese è andata come peggio non si sarebbe potuto immaginare. Sconfitta rocambolesca ed alla vigilia totalmente imprevedibile contro la Fermana, solenne arrabbiatura per una direzione arbitrale censurabile e doppia espulsione quantomeno discutibile, tra cui quella di Sbaffo le cui proteste, per un evidente corner non concesso al 95’, dalla tribuna sono apparse civilissime. Vista la mala parata, con il rosso a Marchegiani al 40’, anche un pareggio poteva essere digerito ed invece, giusto per completare l’opera, la giacchetta nera ha ignorato la plateale trattenuta di Fontana su Pesaresi che ha propiziato il terzo gol ed allora ci si è arresiall’inevitabile.