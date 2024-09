Pietrangeli | Sinner è un animale da finali come Sampras Per freddezza e lucidità mi ricorda Rod Laver

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2024) La Gazzetta dello Sport ha intervistato, l’ex tennista italiano che vanta due slam nel suo palmares.celebra il successo diagli Us Open e paragona il tennista italiano ad altri grandi dello sport. Nicola, che effetto le fa stare in compagnia di Jannik? «Sono contento, perchéè un grandissimo campione, dentro e fuori dal campo. Mai una parola fuori posto, mai un atteggiamento sbagliato, ovviamente un gioco molto efficace con una grande continuità di rendimento. E rispetto a me (sorride, ndr) ha il vantaggio dell’età: quindi ne vincerà sicuramente degli altri, perché se lo merita. Però il record mondiale di match disputati e vinti in Coppa Davis credo resterà mio, a meno che lui non voglia giocare fino a cinquant’anni».