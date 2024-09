Pieri torna in Federazione | Il mio impegno ripagato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Un successo senza precedenti. All’assemblea elettiva della Federnuoto che si è svolta a Roma Andrea, il presidente della Rari Nantes Florentia e vicepresidente federale vicario uscente, è stato rieletto e confermato nell’incarico per il prossimo quadriennio con 10.514 voti su 10.835. Alla presidenza è stata rinnovata fiducia a Paolo Barelli che, preso dai molti impegni politici, aveva scelto da tempo come suo alter ego proprio il dirigente fiorentino che negli ultimi due anni ha gestito, di fatto, la. Rieletto (quasi) all’unanimità. Se lo aspettava? "In molti mi avevano manifestato i loro apprezzamenti per quanto avevo fatto ma quando si va al voto segreto c’è da mettere sempre in preventivo anche delle sorprese". Non è mai facile accontentare tutti; evidentemente lei ci è riuscito.