Oggi il via libera all’incontro tra killer e nonno

(Di martedì 10 settembre 2024) É atteso perl’ok del giudice che darà il viatra ile Riccardo C., il 17enne che ha ucciso con 68 coltellate papà Fabio, mamma Daniela e il fratellino Lorenzo di 12 anni, nella loro casa di Paderno Dugnano (nella foto Fabio con i due figli) . Dopo l’autorizzazione sarà fissata la data. "Riccardo è provato, non è una condizione facile, aspetta il", ha spiegato il legale Amedeo Rizza. Poi, dopo l’incontro, i passi saranno quelli canonici del processo. La difesa chiederà una perizia psichiatrica sul 17enne. Poi si proverà a capire il movente che lo ha spinto a compiere una strage in una famiglia che, i parenti, descrivono come "perfetta". E anche il rapporto con il frtellino di 12 anni che sembrava essere "idilliaco".