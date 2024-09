Molestie in un locale poi ferisce un carabiniere | arrestato a Formia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024 – Nel corso della notte del 07 settembre c.a. a(LT), i Carabinieri dellaStazione e quelli del dipendente N.O.R. – Sezione Radiomobile – hanno tratto in arresto un cittadino classe 91, originario die la sua compagna ucraina classe 97, per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. I carabinieri sono stati chiamati ad intervenire presso un notodella movida diin cui l’avventore si era reso protagonista di ripetutenei confronti degli avventori. Una volta sopraggiunti in loco, i militari constatando l’evidente stato di alterazione psico-fisica ed il comportamento aggressivo del giovane, al fine di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica, accompagnavano il medesimo presso gli Uffici del Comando Stazione dial fine di ottemperare alla dovuta verbalistica del caso.