L’impresa di essere Beyoncé Knowles-Carter

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 10 settembre 2024)è in piena crescita. A metà di Cowboy, il suo ottavo e più recente album in studio pubblicato la scorsa primavera, una voce, su un sottofondo sonoro dal ritmo incalzante, spiega chiaramente l’obiettivo del progetto dichiarando che il concetto di genere viene avvertito come una limitazione da quegli artisti la cui creatività è troppo grande daconfinata in una precisa categoria musicale. Poi,stessa entra in scena e si paragona a Thanos, il villain della Marvel noto per la ricerca di pietre preziose dal potere mistico da rivendicare come proprie e assemblare in un unico superpotere. Anche se non c’è un video musicale di accompagnamento, il testo evoca un’immagine potente:, armata di uno scintillante guanto di sfida, pronta a demolire ogni muro ottuso, etichetta o scatola in cui l’industria ha cercato di confinarla in 30 anni di carriera.