L’ex premier ora si ravvede | serve un Recovery strutturale Parla il capodelegazione M5S al Parlamento Ue Tridico

(Di martedì 10 settembre 2024) Mario Draghi ha presentato il suo Report sulla competitività. “L’unico modo per diventare più produttiva è che l’Europa cambi radicalmente”, scrive. PasqualeM5S almento europeo, che ne pensa? “È vero e il M5S lo dice da almeno 10 anni. Un’Europa il cui unico scopo è quello di fare il guardiano dei decimali del deficit non ha molto futuro davanti a sé, soprattutto se si confronta con dei giganti come Usa e Cina che investono miliardi nelle transizioni energetica e digitale. Il rischio cupio dissolvi è dietro l’angolo e per quanto ci riguarda questo scenario catastrofico si combatte con azioni concrete e riforme coraggiose, che però purtroppo non vedo all’orizzonte a causa principalmente di una classe dirigente miope e reazionaria”. Draghi chiede 800 miliardi di euro di investimenti annui.