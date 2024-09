La vita su Marte e i droni salvavita l’ingegnera Chiara Cocchiara | Non volevo diventare principessa ma astronauta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 10 settembre 2024) Nel mondo ci sono cinque persone che hanno provato sul loro corpo come si potrebbe vivere su, o almeno si sono avvicinati. Quattro erano americani, la “crew commander” era una italiana.Coc, ingegnere aerospaziale 36enne di Gela, lavora come senior innovation officer presso il Phi-lab, uno dei laboratori dell’Esa (Agenzia spaziale europea). Ospite sabato 14 settembre dalle 16 presso il Festival internazionale dell’Ingegneria a Milano, parlerà proprio nel talk “Come abiteremo nello spazio” insieme all’architetto spaziale Valentina Sumini e alla docente di Tecnologia dell’Architettura del Politecnico di Milano Ingrid Paoletti. Ma una prima risposta alla domanda «andremo mai su?» l’ha già data in anteprima a Il Giorno: «Ad oggi ci sono una serie di difficoltà tecniche, a partire dal tempo di percorrenza o le telecomunicazioni».