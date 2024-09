Jesi beccato fuori città nonostante l' obbligo di soggiorno | 23enne arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024)(Ancona), 10 settembre 2024 – Non rispetta l’didenunciato. Nell’ambito dei controlli del territorio disposti dalla compagnia dei carabinieri diè stato effettuato un mirato accertamento presso l’abitazione di undel luogo, sottoposto ad una specifica misura di prevenzione, che prevede l’di permanenza domiciliari tutte le notti e l’dinel comune di. Ma nel cuore della notte il soggetto non veniva trovato in casa come invece sarebbe dovuto essere. Subito i militari si sono messi sulle sue tracce e, dopo vari accertamenti, avevano modo di verificare che il giovane non solo non era in casa, ma si era allontanato dalla municipalità di, violando tutte le prescrizioni a cui era sottoposto.