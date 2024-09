Jannik Sinner prosciolto la Wada non fa ricorso | da oggi il caso Clostebol è definitivamente chiuso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo il successo agli Us Open, perarriva la notizia più importante per il futuro della sua carriera: ilalle spalle. Il campione azzurro non rischia più in nessun modo di essere squalificato per doping relativamente a questa vicenda. Infatti l’Agenzia Mondiale Antidoping () ha rinunciato a presentarecontro il proscioglimento del tennista italiano, scagionato il 19 agosto dalla International Tennis Integrity Agency (Itia) per l’ormai famosa positività alrilevata a marzo. Laaveva tempo fino alla mezzanotte di ieri, lunedì, per presentare un eventualee chiedere una squalifica per. Invece nulla si è mosso.