Interdizione o interruzione forzata non doveva neppure giocare | sfregio tedesco a Jannik Sinner

(Di martedì 10 settembre 2024) Vittoria agli Us Open meritata manon avrebbe dovutoaffatto: questa la sintesi del duro articolo del quotidianoSueddeutsche sul tennista italiano. Il riferimento è al caso doping che lo ha coinvolto e al processo che però si è concluso con l'assoluzione del campione. "La vittoria degli Us Open dimerita grande rispetto dal punto di vista sportivo - si legge sul giornale -. Il 23enne altoatesino ha vinto in modo impressionante. I suoi colpi da fondo campo ricordano sempre più i giocatori di ping pong che stanno vicino al tavolo e colpiscono le palline. Il suo dritto è mozzafiato. Pertanto ogni elogio nei suoi confronti è giustificato". Poi la stoccata: "Bisogna solo aggiungere una piccola, non del tutto insignificante nota a piè di pagina:in realtà non avrebbe dovutoaffatto a New York".