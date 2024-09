Il Ragazzo e l’airone | la data di uscita su Netflix è ufficiale e non manca molto

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 10 settembre 2024) Tra i film più importanti che ci ha portato il 2024, un posto d’onore è riservato a lui: Il, del Maestro Hayao Miyazaki. Il film dello storico regista è uscito nelle sale italiane a gennaio, riportando in sala milioni di fan e appassionati della filmografia dell’autore che aveva precedentemente dichiarato di volersi ritirare dalle scene. Ma Miyazaki ormai un po’ lo conosciamo, e così dopo averci abbandonati alla rassegnazione ha realizzato, dopo dieci anni, la sua ultima fatica. E adesso possiamo vederla in streaming, su. Quando il film uscì al cinema, in tantissimi si chiesero quando sarebbe stato reso disponibile per la visione da casa. Erano circolate voci che lo volevano sugli schermi entro la fine dell’anno, ma non erano trapelate altre informazioni. E così i fan erano rimasti in attesa e con pazienza abbiamo aspettato fino ad adesso.