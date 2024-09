Il Paradiso delle Signore le anticipazioni della nona stagione | ecco chi sarà la principale protagonista

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 10 settembre 2024) Lunedì 9 settembre prenderà il via su Rai Uno lade Il, l’ormai celebre soap ambientata in un grande magazzino per signora negli anni ‘60, che tiene compagnia ai telespettatori ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. L’ottavaserie si era conclusa con un grande colpo di scena inaspettato per i fan, ovvero l’addio aldel suo storico direttore Vittorio Conti, per seguire la compagna Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. Nella nuova, checomposta da 160 puntate, si parlerà dunqueconseguenzefuga di Vittorio dal grande magazzino, ma anche dell’amore tra Elvira e Salvatore, contrastato dai genitori di lei e di Odile, la figlia di Adelaide ritrovata dopo anni.