Il nodo degli allagamenti | caditoie occluse e pulizia una volta l’anno Impianti da potenziare

(Di martedì 10 settembre 2024) Firenze, 10 settembre 2024 – Brutto affare il gioco del rimpallo. Oltre alle scarpe e pantofole riposte nella scarpiera di ingresso, ormai il rischio è quello di dover abituarsi, ahinoi, a dover ricavare uno spazietto per le galosce. Pronte per essere calzate alla bisogna. La maxi cella temporalesca che domenica si è abbattuta sull’area metropolitana fiorentina ha sì fatto tremare le gambe a tutti coloro che il 2 novembre 2023 sono finiti in ginocchio per colpa dell’alluvione. Sta, e per fortuna, il caso è diverso e la portata anche. Il tema non sono le esondazioni di torrenti, fiumi e fiumiciattoli. Neanche quello delle casse d’espansione messe a punto per contenere quanto basta la piena portata dalle piogge. Domenica molte strade di Campi, Sesto e Calenzano, a mò di esempio, si sono allagate per la mera occlusione di. C’è un evidente problema di rigurgito fognario.