Il doppio volto dell’Alma Bene in campo meno fuori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) La prima versioneJuventus Fano 2024/25, vista contro il K-Sport Montecchio Gallo, è stata, per certi versi, una sorpresa. Accantonando per un attimo le difficoltà extra, con le contestazioni del tifo organizzato al presidente Salvatore Guida proseguite anche domenica allo stadio, e concentrandosi sul lato meramente sportivo, al Comunale di Fermignano si è vista una squadra viva. Di fronte a un avversario che punta quantoai playoff, i giovanissimi fanesi (l’età media dei titolari era di 20,7 anni) hanno mostrato non solo voglia di giocarsela, ma anche, in alcuni singoli, qualità. Su tutti spicca il centravanti Tassi, tornato dopo alcune stagioni, che ha passo e piede da categoria superiore, ma sta recuperando al meglio solo ora da un grave infortunio che ne ha rallentato la carriera.