Il Belgio punta tutto o quasi su Zizou Bergs

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo l'esordio contro il Brasile, venerdì ecco ilper l'Italia di Davis. Unche per la terza volta raggiunge le Davis Cup Finals da quando è stato introdotto il nuovo format, e che si è qualificato battendo 3-1 in trasferta la Croazia grazie alle due vittorie diin singolare e a quella in doppio della coppia Gille-Vliegen. Con l'Italia ci sono nove precedenti, con gli Azzurri che conducono 5-4. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello dei quarti del World Group 2017: a Charleroi, i belgi vinsero 3-2, con il primo punto che fu portato da Steve Darcis, attuale capitano della squadra, contro Paolo Lorenzi. Poi il successo di David Goffin su Andreas Seppi. Il doppio formato da Simone Bolelli e dallo stesso Seppi sembrò ridare speranza all'Italia, ma la sconfitta di Lorenzi contro Goffin chiuse i giochi.