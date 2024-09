I trend in arrivo dalle sfilate della New York Fashion Week

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 10 settembre 2024) Quello con la Newè il primo grande appuntamento di stagione con la moda. Il back to school degli addetti ai lavori che in questo settembre 2024 – dopo un paio di stagioni non particolarmente brillanti nella Grande Mela – parte letteralmente in quarta. Ledi Newgià dai primi giorni, infatti, sono pronte a tracciare le prime tendenzemoda Primavera Estate 2025 non solo per quanto riguarda i look ma anche in fatto di accessori.borse Michael Kors a quelle di Ralph Lauren, Tory Burch e Tommy Hilfiger, sulle passerelleNewarriva già un’idea chiara delle borse che indosseremo l’anno prossimo, tra novità e conferme.