Gli azzurri si preparano per il debutto contro il Brasile di Thiago Monteiro & Co

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) L'Italia, tornata ad alzare la mitica “insalatiera” dopo 47 anni, si prepara per fare il suo esordio nelle Finals della Coppa Davis 2024. A Bologna gliinizieranno la difesa del titolo affrontando – domani dalle 15 - nel primo match del Gruppo A il, già incontrato in altri quattro precedenti (2-2 il bilancio). Quello che all'apparenza potrebbe rappresentare il fanalino di coda del raggruppamento, arrivato per la prima volta nella propria storia alle fasi finali della rinnovata competizione, dovrà fare a meno del suo secondo miglio uomo:Seyboth Wild. Il capitano Jaime Oncins, dal 2019 alla guida della nazionale con cui ha esordito da giocatore nel 1991, ha infatti rinunciato al numero 98 del ranking ATP certificando il ruolo di elemento di punta della spedizione verdeoro per