Giornata Ecologica a Fregene | i volontari puliscono la Leccetta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 10 settembre 2024) Fiumicino, 10 settembre 2024 – Sabato 14 settembre, dalle 16.30 alle 20.00, si terrà la “”, una manifestazione dedicata alla puliziaa della Lecceta, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto e la tutela dell’ambiente. L’iniziativa, organizzata dall’oratorio parrocchiale dicon il patrocinio del Comune di Fiumicino, rappresenta un’importante occasione di aggregazione per promuovere la cultura ambientale e la responsabilità collettiva verso il territorio. Il punto di ritrovo per i partecipanti sarà in via Porto Conte, da dove prenderà avvio l’attività di raccolta dei rifiuti lungo le aree verdi della Lecceta, una delle zone più caratteristiche del litorale di