Festival filosofia Il viaggio nel pensiero è pronto a ripartire | | Psiche protagonista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) di Stefano Marchetti L’annuncio a sorpresa l’ha sfoderato il sindaco Massimo Mezzetti: alci sarà anche Julio Velasco, ct della Nazionale femminile di volley che ha conquistato l’oro alle Olimpiadi di Parigi e modenese d’adozione. "Venerdì sera – ha rivelato Mezzetti – lo premierò a Palazzo Comunale e dopo, verso le 19.30, scenderà in piazza Grande per una conversazione con Daniele Francesconi, direttore del, e l’assessore allo sport Andrea Bortolamasi". Del resto lafa parte del percorso di Velasco: in Argentina ha studiato proprio alla Facoltà die desiderava diventare insegnante al liceo, poi la vita lo ha portato su altri campi, con enorme successo. Mancano ormai pochi giorni al: da venerdì a domenica, 53 lezioni magistrali riporteranno ilnelle piazze di Modena, Carpi e Sassuolo.