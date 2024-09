È appena uscito iPhone 16 ma già pensiamo ad iPhone 17

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 10 settembre 2024) Abbiamovisto16 e già escono le prime indiscrezioni sul prossimo17 in arrivo nel 2025. Nell'anno in cui la Mela dovrebbe concentrarsi sul futuro degli smartwatch e della realtà mista con Apple Watch X e la versione economica del Vision Pro, gli smartphone continueranno comunque a essere centrali nella strategia di Cupertino. Con tante piccole novità destinate a spostare l'asticella delle prestazioni sempre più verso l'alto. Vediamo tutte le funzionalità in arrivo su17 – chiaramente, mancando ancora diversi mesi alla presentazione del telefono, è bene prendere queste ipotesi con le pinze visto che nessuna di queste indiscrezioni che riportiamo è stata confermata ufficialmente da Apple.