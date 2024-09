Digital Evolution Hackathon | intelligenza artificiale generativa al servizio del settore automotive

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 – Durante la Rome Future Week 2024, verrà lanciato il, un evento unico promosso da degg e up urban places con l’obiettivo di sviluppare casi d’uso innovativi neldell’grazie all’utilizzo di tecnologie basate su(GenAI). L’evento si svolgerà dal 17 al 19 settembre presso Urban Places, Via Tiburtina 652/A, Roma. Dall’auto a guida autonoma alle soluzioni di mobilità connessa, l’IA sta rivoluzionando ogni aspetto dell’industria automobilistica, migliorando la sicurezza, l’efficienza e l’esperienza del conducente. Questo cambiamento epocale non solo sta riscrivendo il modo in cui utilizziamo le auto, ma sta anche aprendo nuove opportunità per startup e aziende innovative, che possono sfruttare la tecnologia per sviluppare soluzioni creative e sostenibili.