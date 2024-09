Ddl sicurezza | Magi +Eu ‘è autobus carico di bestialità elettorali’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set (Adnkronos) – ?Il ddlè una sorta disu cui il Governo e la sua maggioranza hanno caricato molti elementi, taluni discutibili e altri ? via via che l?iter referente si è sviluppato ? decisamente pericolosi. Una serie dielettorali che dovrebbero far impallidire chi in quest?aula diede tra i banchi della maggioranza si definisce garantista?. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo, intervenendo nell?aula di Montecitorio come relatore di minoranza del Ddl.“Questo disegno di legge è un catalogo di previsioni normative che non possono che suscitare il dissenso più marcato.