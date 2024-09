Corse saltate e mezzi ko in arrivo altri dieci autobus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Massa Carrara, 10 settembre 2024 – Autolinee Toscane informa che, in vista della ripresa dell’anno scolastico 2024-2025 e della prossima entrata in vigore dell’orario invernale, sta predisponendo, come di consuetudine, tutte le attività necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio parcodel bacino di Massa- Carrara. “Ovviamente, dato che la stagione estiva non può considerarsi ancora definitivamente conclusa, anche i sistemi che garantiscono l’aria condizionata a bordo dei bus non sono stati ancora chiusi e rimangono costantemente monitorati al fine di un loro potenziale utilizzo in caso di innalzamento delle temperature”.