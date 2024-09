Colpo di scena Osimhen la frecciata di Mourinho è una doccia fredda

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 10 settembre 2024) Per Victor Osimehn, proprio nella serata di oggi, è arrivata unadi Joséche ha spiazzato tutti. Archiviata la sosta per gli impegni delle varie nazionali, dove l’Italia di Luciano Spalletti ha sconfitto sia la Francia che Israele, l’attenzione di tutti si è spostata di nuovo sul campionato. Tra le gare più attese c’è anche quella riguarda il Napoli di Antonio Conte. Il team campano, infatti, giocherà domenica prossima all’Unipol Domus contro il nuovo Cagliari di Davide Nicola. Dopo aver battuto Bologna e Parma, quindi, il Napoli sfiderà il team sardo per dare un ulteriore segnale all’intero campionato. Proprio contro il Cagliari, molto probabilmente, a guidare l’attacco azzurro dal primo minuto sarà Romelu Lukaku. Quest’ultimo, di fatto, è stato preso per sostituire Victor, ceduto in prestito al Galatasaray.