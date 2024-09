CdS – Lazio una pista per il futuro | Cherki a costo zero

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 10 settembre 2024) 2024-09-10 09:48:36 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Si è chiuso malinconicamente l’ultimo mercato, con un centrocamin meno, senza rimpiazzo. Inutile pensare al prossimo, direte, considerando che a gennaio laè nota per i non interventi. Eppure un nome per ilcontinua a stuzzicare e a girare: è Rayan. E’ plausibile perché è fuori rosa a Lione, ha rifiutato il rinnovo ed è destinato a partire a gennaio o giugno. Punta a farlo da svincolato a fine stagione. I francesi hanno chiesto 18 milioni per farlo partire prima dell’ultimo gong, nessuno ha assecondato la richiesta., jolly d’attacco adattabile in più ruoli, era entrato in orbitaed era stato sondato da Borussia Dortmund e Lipsia. Non si è mosso.