Bombardieri ' pensione a 70 anni proposta sbagliata'

(Di martedì 10 settembre 2024) "In uno dei documenti che affronteremo oggi all'ordine del giorno condiviso dai sindacati di tutto il mondo, c'è scritto che l'invecchiamento della popolazione non può essere utilizzato per allungare l'età pensionabile o per far lavorare di più le persone. Quindi noi riteniamo che sia una". Così all'ANSA il leader della Uil, Pier Paolo, a margine del Summit sindacale Labour 7 di Cagliari, sull'ipotesi di portare a 70l'età dellanella pubblica amministrazione. "Riteniamo che la pubblica amministrazione abbia bisogno di una grande riforma, ma soprattutto ha bisogno di nuove assunzioni - prosegue-. Non possiamo immaginare di continuare a chiedere a persone che sono arrivate a 67di rimanere sul posto di lavoro, anche se viene presentata come un'ipotesi volontaria.