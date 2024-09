Antonella Clerici manda un video messaggio alla sua competitor Barbara Palombelli

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 10 settembre 2024)si è unita a tutti gli altri big della tv neldi auguri per la trasmissione Forum che proprio quest’anno ha soffiato quaranta candeline. Un augurio inaspettato e non solo perché fa parte di un’altra rete, ma soprattutto perché la sua trasmissione, È Sempre Mezzogiorno, è un diretto. “Non ci posso credere, sono già passati 40 anni!” – ha esorditonelauguri registrato proprio nello studio di È Sempre Mezzogiorno – “Adessoci sei tu che hai portato di nuovo lustro e bellezza a questo programma. Ahimè, sempre contro di noi! Però sono felice perché è un po’ come avere un’amica dall’altra parte, una bella trasmissione con cui confrontarci. Ed è bello così”. Oltrehanno fatto gli auguri al programma anche le ex conduttrici di Forum, Paola Perego e Rita DChiesa, e altri big della tv.