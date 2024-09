WTA Guadalajara 2024 | Lucrezia Stefanini qualificata per il tabellone principale E avrà un’occasione d’oro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Mentre il mondo del tennis volgeva il proprio sguardo verso New York, qualcosa stava succedendo anche a, in Messico, dove sono terminate le qualificazioni del WTA 500 locale (un torneo che nelle sue prime edizioni era stato 1000). In gara con wild card anche un’italiana,, che è riuscita a centrare l’obiettivo dell’ingresso nel. In buona sostanza, ha sfruttato con grande successo a partire dal primo turno l’opportunità che gli è stata concessa. Un esordio nel quale ha sconfitto la russa Valeria Savinykh, ormai molto lontana dai migliori anni (mai salita oltre il 99° posto, ad ogni modo), per 6-1 6-1.