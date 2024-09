Vittoria di misura 1-0 Angelana festa all’esordio Il nuovo arrivo Akhigbe punisce in casa la Narnese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024): Buini, Marocchi, Melillo, Myrtollari, Bocci, Tondini,(27’ST Mendes Donzelli), Ravanelli, Musso (41’st Bigarelli), Brunetti (14’st Tueto Futso), Lo Gelfo (9’st Martiniello). All.: Recchi.: Falocco, Mora, Pinzaglia (40’st Grifoni), Marchetti, Ponti, Rodrigues (45’st Blasi), Petrini (17’st Perotti), Colangelo (30’st Bagnato), Tramontano, Principi, Perugini (7’st Principi). All.: Defendi. Arbitro: Frigo di Terni (Di Giuseppe, Krriku) Marcatore: 39’pt. NOTE: ammoniti Myrtollari (A), Ponti (N), Principi (N). Recupero: 2’pt, 5’st. L’bussa uno squillo. Proprio uno dei nuovi,, che il ds Sfrappa e il tecnico Recchi hanno voluto portare in giallorosso da Castiglione del Lago, regala i primi tre punti della stagione agli angelani.