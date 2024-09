Viareggio muore schiacciato da un' auto contro una vetrina | un' atroce vendetta?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) È giallo sulla morte Malkoun Said, il 47enne investito eda una macchinaladi un negozio in via Michele Coppino a. L'uomo sarebbe stato investito dall'in seguito a un furto. A quanto s'apprende, una delle ipotesi a cui gli inquirenti stanno lavorando è quella del gesto volontario e non a un investimento pirata. La vittima è un cittadino algerino, classe 1977. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che in un primo momento erano riusciti a rianimarlo. Per l'uomo, però, non c'è stato nulla da fare. Malkoun Said è deceduto all'ospedale Versilia poco dopo i tentativi del personale medico di salvargli la vita. Il 47enne era stato trovato a terra privo di conoscenza. Ad allarmare le forze dell'ordine è stata una coppia che stava passeggiando lungo via Michele Coppino. Inizialmente, infatti, si è pensato a un arresto cardiaco.