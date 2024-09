Taormina Jazz Festival 2024 le note dei più grandi in scena a parco Trevelyan

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 9 settembre 2024) Le intense suggestioni della grande musicainternazionale si uniscono alla bellezza di, davanti uno dei panorami più emozionanti di Sicilia: è tutto pronto per l`undicesima edizione delche si terrà da giovedì12 a domenica 15 settembre, all`interno dei giardini pubblici della Perla dello Ionio.Ilè organizzato dall`Associazionee da Feliciotto Concept Store con il supporto e il patrocinio del Comune di. Quattro i concerti in programma, più uno special event dove la musica incontrerà la moda. Tutti gli eventi sono con ingresso libero. Ilè divenuto nel tempo degli appuntamenti più attesi dell`estate taorminese, uno spazio per tutti gli appassionati del genere e non solo. Anche quest`anno il programma prevede la partecipazione di alcuni dei più importanti musicisti internazionali.