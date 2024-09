Suite in legno naturale aromaterapia e musicoterapia nell’hotel di lusso per gatti

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 9 settembre 2024) Life&People.it Taylor Swift ha tredi nome Olivia, Benjamin e Meredith: quest’ultima è una Scottish Fold, una razza nota per le sue orecchie piegate all’indietro e il suo carattere dolce e affettuoso. Si dice che sia la più intelligente dei tre, e che adori accoccolarsi sulle ginocchia della sua padroncina mentre lei legge o suona il pianoforte. Ed Sheeran ha dedicato un profilo instagram @thewibbles ai suoiCalippo e Dorito. Belen Rodriguez ha accolto in casa un gatto di razza British Shorthair grigio che è diventato un vero e proprio compagno di giochi per il figlio Santiago. Irene grandi si fa fotografare mentre fa yoga con il suo amico a quattro polpastrelli bianco e nero, disteso come lei sulla stuoia in atteggiamento olistico.