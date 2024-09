Sinner trionfa all’US Open | Fritz battuto 6-3 6-4 7-5

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il grande record Janniknon finisce mai di stupire. Questo ragazzo ha dimostrato che è un grandissimo Campione e non solo in campo. Si presentava all’avvio degli UScon lo spiacevole caso doping accostato al suo nome. Una storia che ha saputo gestire alla grande e che non lo ha distratto minimamente dal suo obiettivo. Voleva vincere un altro slam e ci è riuscito. Non solo lo ha vinto, ma lo ha praticamente stravinto annichilendo tutti i suoi avversari. Ebbene stasera, e durante tutto il torneo,ha giocato un gran tennis, ha consolidato la sua classifica da numero uno al mondo. Senza alcun dubbio Jannik è il più grande tennista della storia del tennis italiano. Sta distruggendo record su record: è l’unico tennista italiano ad aver vinto due titoli slam in due tornei differenti e nella stessa stagione. E mai nessun italiano avevato agli US